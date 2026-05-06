Un attore noto per aver interpretato il personaggio di Jack Reacher in una recente serie televisiva apparirà in un nuovo film, nel quale si presenterà con un aspetto molto diverso rispetto alle sue precedenti immagini pubbliche. L'attore, che ha già riscosso attenzione per il ruolo di Reacher, sarà protagonista di questa produzione cinematografica, che si prepara a uscire nelle sale. La sua trasformazione fisica nel film ha suscitato curiosità tra il pubblico e gli appassionati.

Prima di riprendere i panni di Jack Reacher nella nuova stagione su Prime Video, l'attore sarà il protagonista di un nuovo thriller la cui data d'uscita è appena stata rivelata Gli spettatori lo stanno aspettando per la prossima stagione di Reacher, ma Alan Ritchson farà ritorno in un nuovo film nel ruolo di protagonista. Independent Film Company ha infatti pubblicato il teaser di Motor City, rivelando al contempo la data d'uscita: arriverà nelle sale il 24 luglio prossimo. La trama completa di Motor City Nel film di prossima uscita, ambientato a Detroit negli anni '70, Ritchson interpreta John Miller, un ex detenuto appena uscito di prigione che intraprende un'emozionante e intensa ricerca di vendetta dopo che un gangster lo incastra per un crimine di cui lui non sa nulla.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Alan Ritchson, prima di Reacher in arrivo un nuovo film dove appare irriconoscibile

Alan Ritchson zum ersten Mal als Jack Reacher | Prime Video

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