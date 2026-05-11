Durante il New York Comic-Con di ottobre 2025, è stato comunicato che la Warner Bros. sta lavorando a un nuovo film di Mortal Kombat 3. Il regista del progetto ha dichiarato di voler attendere i risultati degli incassi del film prima di parlare di dettagli o di eventuali sviluppi futuri. Il secondo film del franchise, uscito di recente, non ha riscosso grandi successi al botteghino nel primo fine settimana.

Gli incassi del secondo film del franchise basato sul popolare videogame non sono stati strabilianti nel primo weekend di programmazione, ma il regista ha invitato alla cautela Durante il New York Comic-Con dell'ottobre 2025, era stato annunciato che la Warner Bros. Pictures e la New Line Cinema avevano dato il via libera allo sceneggiatore Jeremy Slater per iniziare a lavorare a Mortal Kombat 3. Ora, il produttore Simon McQuoid ha condiviso alcuni nuovi commenti su Mortal Kombat 3; tuttavia, va notato che l'intervista è stata registrata prima dell'uscita di Mortal Kombat II, il che significa che McQuoid non ha fatto alcun tipo di spoiler su ciò che l'ultimo film della serie ha in serbo per i fan.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Mortal Kombat 3, il regista è cauto: "Prima aspettiamo gli incassi"

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