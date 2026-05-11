Montevergine isolata | sei mesi di frana promesse e rabbia
Da sei mesi, la strada provinciale che porta a Montevergine rimane chiusa a causa di una frana ancora non risolta. I lavori di messa in sicurezza sono ancora in corso e non si sono conclusi. Il sindaco di Ospedaletto d'Alpinolo ha deciso di convocare un incontro con il Padre Abate e il collega di Mercogliano per discutere delle prossime azioni da intraprendere. La situazione ha generato polemiche tra i cittadini e i rappresentanti locali.
Sei mesi. La provinciale per Montevergine è ancora chiusa. I lavori non sono finiti. Luigi Marciano, sindaco di Ospedaletto d'Alpinolo, ha deciso che è ora di sedersi attorno a un tavolo — con il Padre Abate don Riccardo Guariglia e con il sindaco di Mercogliano Vittorio D'Alessio — e trovare il.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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