Mondiali Cassazione | via libera ai lavori sul ghiacciaio

La Corte di Cassazione ha approvato la prosecuzione dei lavori di scavo su un ghiacciaio, dopo aver respinto il ricorso presentato contro una sentenza precedente. La Procura di Aosta aveva contestato gli interventi tecnici sostenendo che fossero stati eseguiti senza le autorizzazioni necessarie, mentre alcuni dirigenti coinvolti sono stati assolti dalle accuse relative a quelle operazioni. La decisione permette di continuare con le attività sui ghiacciai interessati.

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