Mondiali Cassazione | via libera ai lavori sul ghiacciaio
La Corte di Cassazione ha approvato la prosecuzione dei lavori di scavo su un ghiacciaio, dopo aver respinto il ricorso presentato contro una sentenza precedente. La Procura di Aosta aveva contestato gli interventi tecnici sostenendo che fossero stati eseguiti senza le autorizzazioni necessarie, mentre alcuni dirigenti coinvolti sono stati assolti dalle accuse relative a quelle operazioni. La decisione permette di continuare con le attività sui ghiacciai interessati.
? Domande chiave Chi sono i dirigenti assolti per gli scavi sul ghiacciaio?. Perché la Procura di Aosta ha contestato quegli interventi tecnici?. Come influirà questa sentenza sulla gestione futura delle piste alpine?. Quali sono le motivazioni legali che hanno sancito l'assoluzione definitiva?.? In Breve Scavo di 330 metri per larghezza otto metri sulla lingua del ghiacciaio.. Assoluzione per Maquignaz, Tovagliari, Dujany e Julen confermata dopo l'appello di Torino.. Lavori per Coppa del Mondo previsti originariamente per gli anni 2022 e 2023.. Sentenza stabilisce precedente per infrastrutture sportive in aree protette della Valle d'Aosta.....🔗 Leggi su Ameve.eu
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