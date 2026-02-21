Juve Stabia-Modena domenica 22 febbraio 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Juve Stabia e Modena si affrontano domenica 22 febbraio 2026 alle 15:00, per la prima volta in questa stagione. La causa è la corsa ai playoff, che spinge entrambe a cercare una vittoria importante. Le formazioni si preparano con entusiasmo, puntando su attacchi aggressivi e difese compatte. I tifosi attendono con ansia questa sfida, considerata decisiva per le sorti di entrambe le squadre. Le squadre scenderanno in campo determinate a conquistare i tre punti.

Juve Stabia–Modena è un match tra due squadre che stanno vivendo forse il miglior momento della loro stagione e che lottano per un posto nei playoff. Al momento, le prime quattro della classifica di Serie B sembrano intangibili, poi ci sono altre quatto squadre messe bene, come le due protagoniste di questa sfida, che proveranno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Monza-Juve Stabia (domenica 15 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiIl match tra Monza e Juve Stabia domenica 15 febbraio 2026 alle 15:00 si svolge al Brianteo, dove le due squadre si contendono punti importanti in classifica.

Juve Stabia-Modena come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orarioDove Vedere in TV e Streaming la partita di Serie B BKT Juve stabia-Modena. Scopri Data e Ora del fischio d'inizio, Arbitro e VAR del match. sport.virgilio.it

Juve Stabia-Modena, sfida playoff al Menti: Vespe imbattute in casa, Canarini sesti a +2Alla 25ª giornata di serie B il Modena è sesto a 40 punti e la Juve Stabia settima a 38: al Menti una sfida chiave per la zona playoff tra due squadre in forma ... ilgazzettinovesuviano.com

