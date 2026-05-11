La stagione delle dichiarazioni dei redditi 2026 sta per aprirsi, con alcune novità per i contribuenti italiani. Per questa annata, il modello 730 non prevede più il sostituto d’imposta, e si attendono dettagli sui tempi di rimborso e sulle modalità di richiesta. Le istruzioni ufficiali chiariranno quando sarà possibile ricevere eventuali somme a credito e quali passaggi seguire per ottenerle.

La stagione dichiarativa 2026 si preannuncia come un momento cruciale per milioni di contribuenti italiani. Tra le opzioni che stanno riscuotendo sempre maggiore successo, per flessibilità e autonomia, c’è la presentazione del Modello 7302026 senza sostituto d’imposta. Se un tempo questa modalità era riservata esclusivamente a chi aveva perso il lavoro, oggi la platea dei contribuenti che lo possono utilizzare, si è estesa, permettendo a chiunque di gestire il proprio rapporto con il Fisco in modo diretto. Vediamo nel dettaglio come funziona questa procedura, quali sono i vantaggi, le scadenze tassative e, soprattutto, le tempistiche reali per vedere accreditato il rimborso sul proprio conto corrente.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Modello 730/2026 senza sostituto d’imposta, quando arriva il rimborso e come ottenerlo

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