Mitama continua a crescere tra creatività e innovazione

Mitama prosegue il suo percorso di sviluppo, puntando su un approccio che unisce creatività e innovazione. Lo stile adottato si basa sulla libertà di espressione e sulla volontà di uscire dagli schemi tradizionali, mantenendo uno sguardo rivolto alla ricerca di nuove idee e contaminazioni con diversi mondi. La strategia si concentra sulla sperimentazione e sulla capacità di adattarsi ai cambiamenti, mantenendo una prospettiva aperta e sempre rivolta al futuro.

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LO STILE "be different, be free" libero di esprimersi fuori dagli schemi, con occhi puntati alla ricerca, al nuovo e aperto, alla contaminazione con nuovi mondi. Sono queste i principali fattori che caratterizzano il successo di Mitama, l’azienda di Jesi, in provincia di Ancona, che produce oggetti moderni e capaci di esprimere forte personalità anche nel design e nei materiali sempre più eco-sostenibili. Prodotti di alta qualità, ricercati in ogni dettaglio, per rendere anche una semplice matita un oggetto divertente ed elegante da coordinare con tanti altri. Attualmente Mitama è l’unico brand italiano che sviluppa tutti gli articoli del mondo della cartoleria, creando coordinati sia per uso scolastico che lavorativo.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mitama continua a crescere tra creatività e innovazione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate L’evoluzione del gusto tra estetica, creatività e innovazione progettualeL’estetica non è mai un semplice ornamento, ma la struttura invisibile che sostiene l’identità di una civiltà. Blackery arriva a Firenze: l’arte bianca si tinge di nero tra innovazione e creativitàNel cuore di Firenze prende forma un evento che unisce innovazione e tradizione nel mondo dell’arte bianca.