Minicuci saluta per l' ultima volta il Consiglio comunale | l' abbraccio con il sindaco Battaglia

Nell’ultima seduta del Consiglio comunale di Reggio Calabria, il sindaco facente funzione ha rivolto un saluto al consigliere di opposizione, che ha partecipato all’ultimo incontro prima di lasciare il suo incarico. Durante la seduta, è stato condiviso un momento di saluto tra i due, culminato con un abbraccio alla fine dell’intervento. Il consigliere ha preso parola per ringraziare i colleghi e i cittadini prima di lasciare l’aula.

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Nell’ultima seduta del civico consesso, il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, ha rivolto un saluto al consigliere comunale d’opposizione Antonino Minicuci, intervenuto in aula per il suo commiato dal Consiglio comunale. “Desidero rivolgere ad Antonino.🔗 Leggi su Reggiotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Il sindaco Basile saluta il Consiglio comunale, approvato il bilancioUltima seduta d'aula che ha visto presente il primo cittadino a pochi giorni dall'entrata in vigore delle dimissioni.