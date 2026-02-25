Il sindaco Basile saluta il Consiglio comunale approvato il bilancio

Ultima seduta d'aula che ha visto presente il primo cittadino a pochi giorni dall'entrata in vigore delle dimissioni. Santoro vicesindaco della Città metropolitana I saluti e gli auguri del sindaco Basile al Consiglio comunale. Ultima seduta alla presenza del primo cittadino che nel finesettimana lascerà Palazzo Zanca. Approvato il bilancio di previsione 2026. Di scena al Comune la seduta straordinaria d'aula dedicata alla manovra finanziaria. La maggioranza di Sud chiama Nord dopo la votazione degli ultimi emendamenti ha detto sì all'intera delibera. Tredici gli esponenti politici a favore su 26, undici gli astenuti. Critiche sono giunte al Bilancio considerato "bloccato" dal partito democratico con Alessandro Russo e Felice Calabrò che hanno votato contro e da Dario Carbone di Fratelli d'Italia. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Cortona, il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsioneIl sindaco Luciano Meoni ha illustrato il piano triennale dei lavori pubblici: "La prossima grande opera che ci vedrà impegnati sarà la realizzazione...

