Mini-dragaggio fanghi nell’avamporto Scatta il preallarme | Sono inquinanti
Il 11 maggio 2026, a Pesaro, le autorità sanitarie hanno emesso un preallarme riguardo a un intervento di mini-dragaggio nell’avamporto. Durante le operazioni sono stati rinvenuti fanghi che contengono sostanze considerate inquinanti. La presenza di queste sostanze ha sollevato preoccupazioni tra gli enti coinvolti, che hanno avviato le procedure necessarie per approfondire la questione e valutare eventuali rischi ambientali.
Pesaro, 11 maggio 2026 – L’escamotage trovato con tanto di ok dalle autorità sanitarie per il posizionamento dei fanghi che verranno dragati dal bacino centrale del porto nell’avamporto, trova la ferma opposizione di alcune associazioni guidate dal giornalista investigativo Gianni Lannes salito alla ribalta con il problema delle bombe ‘scaricate’ in mare dai tedeschi in ritirata. Adesso Lannes sposta l’obiettivo sul tema dei fanghi “perché con le correnti marine – dice – questi fanghi ricchi di idrocarburi e di metalli pesanti potrebbero andare a inquinare la spiaggia di ponente, Baia Flaminia e persino le coste del San Bartolo. Una...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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