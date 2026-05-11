Minecraft depressione e polemiche | che fine ha fatto davvero Notch dopo aver venduto tutto a Microsoft

Da esports247.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver venduto il suo videogioco di successo a Microsoft, Marcus Persson, noto come Notch, ha mantenuto un profilo molto riservato. La sua uscita dal mondo dello sviluppo attivo e le polemiche che lo hanno coinvolto negli ultimi anni sono state al centro dell’attenzione, mentre si sono anche diffusi racconti sulla sua battaglia contro depressione e sui cambiamenti nella sua vita personale. La sua figura continua a suscitare curiosità tra appassionati e addetti ai lavori.

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Marcus Peon, per quasi tutti semplicemente “Notch”, è un unicum nel mondo videoludico, o giù di lì: è infatti stato capace di cambiare il mondo dei videogiochi senza passare dai grandi publisher o dalle multinazionali. Quando nel 2009 pubblicò le prime versioni di Minecraft, il panorama indipendente stava vivendo una fase di trasformazione importante: piccoli team, budget ridotti e idee forti stavano iniziando a conquistare uno spazio che fino a pochi anni prima sembrava riservato esclusivamente alle grandi produzioni. Il gioco di Peon, però, prese una strada diversa da tutti gli altri. Non diventò soltanto un successo indie: si trasformò in un fenomeno culturale globale.🔗 Leggi su Esports247.it

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