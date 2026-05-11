Milano 70 leader al tavolo per le sfide delle transizioni nazionali

A Milano si sono riuniti settanta leader per affrontare le sfide legate alle transizioni nazionali. Tra gli argomenti discussi, l’impatto dell’intelligenza artificiale sulla domanda di energia e sulle risorse idriche. I partecipanti hanno analizzato le possibili ripercussioni di queste tecnologie sui settori chiave, senza approfondire le soluzioni adottate. La riunione si è concentrata sui temi di attualità che coinvolgono le politiche nazionali e le risorse naturali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui