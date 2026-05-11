Milano 70 leader al tavolo per le sfide delle transizioni nazionali
A Milano si sono riuniti settanta leader per affrontare le sfide legate alle transizioni nazionali. Tra gli argomenti discussi, l’impatto dell’intelligenza artificiale sulla domanda di energia e sulle risorse idriche. I partecipanti hanno analizzato le possibili ripercussioni di queste tecnologie sui settori chiave, senza approfondire le soluzioni adottate. La riunione si è concentrata sui temi di attualità che coinvolgono le politiche nazionali e le risorse naturali.
? Punti chiave Come influenzerà l'intelligenza artificiale la domanda energetica e le risorse idriche?. Quale eredità concreta lasceranno i Giochi Olimpici 2026 sui mercati globali?. Come si integreranno le nuove infrastrutture digitali con le politiche abitative?. Chi deciderà il futuro della gestione urbana di Milano in vista delle elezioni?.? In Breve Relatori come Marina Calderone e Gilberto Pichetto Fratin discutono transizioni lavoro e ambiente.. Alvise Biffi e Marina Brambilla analizzano impatto intelligenza artificiale sull'economia nazionale.. Giovanni Bozzetti valuta l'eredità dei Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026 sui mercati globali.🔗 Leggi su Ameve.eu
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