Milan quando si giocherà la sfida contro il Genoa? Arrivano le parole di De Siervo

Da pianetamilan.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la recente sconfitta contro l'Atalanta, la squadra si prepara a tornare in campo per affrontare il Genoa. La partita, ancora senza data ufficiale, è particolarmente importante per ottenere i tre punti necessari. Le parole di De Siervo hanno attirato l’attenzione, ma al momento non ci sono comunicazioni ufficiali sulla data di svolgimento dell'incontro. I tifosi attendono novità su quando si disputerà la sfida.

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Il girone di ritorno del Milan non è stato assolutamente positivo. Dalla vittoria del derby contro l'Inter, la squadra ha subito un vero e proprio rallentamento, iniziando a perdere tantissimi punti per strada che stanno mettendo a serio rischio la qualificazione in Champions League. Dopo gli ultimi errori, contro Genoa e Cagliari i rossoneri dovranno fare due vittorie su due per centrare l'obiettivo Europa. Dopo questo periodo complicato, aggravato anche dalle tensioni societarie con i tifosi, la squadra di Massimiliano Allegri è chiamata a reagire. Il prossimo appuntamento, come sappiamo, sarà domenica 17 maggio, anche se ancora non è stato reso noto l'orario preciso della sfida.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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