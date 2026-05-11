Ieri sera, nello stadio di Milano, il Milan ha perso 3-2 contro l’Atalanta nel posticipo di campionato. La sconfitta rappresenta un duro colpo per il team, che sembra aver perso fiducia nelle proprie possibilità di qualificarsi alla prossima Champions League. La partita ha visto il Milan subire il primo gol nel primo tempo e recuperare due volte, ma alla fine l’Atalanta ha trovato il gol decisivo nel secondo tempo.

Il Milan abdica definitivamente alle proprie certezze nel posticipo di ieri sera, incassando una sconfitta per 3-2 contro l’Atalanta che sa di sentenza per le ambizioni Champions League. Nella cornice di un San Siro ribollente di rabbia, la formazione di Massimiliano Allegri è parsa l’ombra della squadra capace di infilare, in passato, ventiquattro risultati utili consecutivi. Come sottolineato dall’analisi de Il Giornale, il tracollo rossonero non è stato solo numerico ma strutturale: la compagine bergamasca ha dominato il campo per oltre un’ora, mettendo a nudo una disorganizzazione tattica e una fragilità difensiva che hanno reso vane le timide reazioni d’orgoglio nel finale.🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, crollo con l’Atalanta: San Siro in rivolta

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