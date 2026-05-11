Michael Lombardi firma per la sua autonomia grazie a un progetto di amiCAREte

Da lanazione.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 11 maggio 2026 – Una nuova iniziativa ha portato all'autonomia di un progetto promosso dall'associazione amiCAREte, che si occupa di assistenza e tutela. La firma di Michael Lombardi rappresenta un passo importante in questa direzione, segnando il completamento di un percorso che mira a rafforzare l'indipendenza delle persone coinvolte. L'attenzione si concentra sugli aspetti pratici e concreti di questa realizzazione, senza ulteriori interpretazioni o commenti.

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Arezzo, 11 maggio 2026 – Ci sono storie il cui peso è quello della cura e della responsabilità, come quella di Michael Lombardi un ragazzo di Bibbiena che ha firmato in autonomia un suo progetto di vita, aderendo ai percorsi d ell’associazione AmiCAREte di Bibbiena, che da anni si occupa di persone con disabilità e delle loro famiglie, focalizzandosi non sulla loro disabilità ma sulla partecipazione ed inclusione, sull’autodeterminazione e l’appartenenza di ciascuno alla realtà sociale in cui ha deciso di vivere. Una firma che fa storia e porta con sé tante storie. Michael, con l’aiuto di un facilitatore digitale, ha firmato un contratto con l’associazione per i servizi offerti e a lui dedicati, come quello che ha portato Michael accanto ai ragazzi delle scuole per condividere spazi, parlare di vita vera e di autonomia e libertà.🔗 Leggi su Lanazione.it

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