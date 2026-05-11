Mi querida señorita | il dramma queer spagnolo sulla riscoperta di se stessi – Recensione

Nel cuore di Pamplona nel 1999, una giovane donna cresce in una famiglia conservatrice della Navarra, sotto l’influenza di una madre severa che insegna catechismo ai bambini del quartiere. La sua vita si svolge tra le mura di casa, in un ambiente protettivo ma oppressivo, mentre si confronta con il suo senso di identità e desideri nascosti. Questa storia si concentra sulla scoperta di sé e sulle sfide di un percorso personale in un contesto sociale tradizionale.

Pamplona, 1999. Adela Castro è figlia unica di una famiglia conservatrice della Navarra, cresciuta nell’ombra protettiva di una madre oppressiva e nella routine delle lezioni di catechismo che impartisce ai bambini del quartiere. Adela è cresciuta in un corpo che non ha mai sentito suo e un giorno scopre il perché, quando una visita medica fa emergere la sua condizione intersessuale – condizione che i genitori le avevano sempre nascosto pensando di proteggerla – e la protagonista di Mi querida señorita si trova a dover ricostruire la propria identità. Non sarà semplice dopo anni di ormoni e bugie ricominciare da capo e comprendere i propri desideri, al punto che Adela decide di andarsene da casa e vestirsi e comportarsi come se fosse un maschio, ancora incerta su cosa voglia veramente nella propria vita.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Mi querida señorita: il dramma queer spagnolo sulla (ri)scoperta di se stessi – Recensione

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