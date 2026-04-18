In un recente episodio, alcuni utenti hanno condiviso online una foto di alcuni anni fa che ritrae una parlamentare europea di Fratelli d’Italia insieme a Marco Squarta. La stessa parlamentare ha commentato che si tratta di una fake news, sostenendo che la diffusione di questa immagine è un tentativo di diffamazione. La vicenda ha suscitato polemiche sui social e ha attirato l’attenzione dei media.

A sinistra sono campioni olimpici di balle spaziali. "In queste ore alcuni utenti stanno diffondendo una foto di qualche anno fa che mi ritrae con Marco Squarta, parlamentare europeo di Fratelli d’Italia, sostenendo addirittura che si tratterebbe di mio padre. Il tutto per sostenere che avrei mentito in Aula quando ho detto di non averlo più visto da quando avevo 11 anni. Per la cronaca, Marco Squarta è anche più piccolo di me. Certo, capisco che da quella foto qualcuno avrebbe potuto scambiarlo pure per mio nonno. A questo punto non siamo più nemmeno al fango. Siamo al cabaret ". Così sui social la premier Giorgia Meloni, pubblicando lo scatto che la ritrae con il parlamentare europeo di FdI Marco Squarta.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Giorgia Meloni, la balla spaziale: "Squarta mio padre? Siamo al cabaret"

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