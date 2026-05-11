L’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei tribunali sta crescendo, portando con sé la possibilità di ridurre i tempi delle procedure giudiziarie. Negli ultimi mesi sono stati sperimentati sistemi automatizzati per la gestione di pratiche e la valutazione di documenti legali. Questa novità viene adottata in vari tribunali, dove si cercano soluzioni per velocizzare le decisioni e alleggerire il carico di lavoro degli operatori giudiziari.

APPARTIENE ALLA DIFFUSA esperienza il fatto che l’ Intelligenza Artificiale è entrata a far parte della nostra vita (professionale e non solo) senza chiedere il nostro parere. E, quindi, i processi evolutivi o li si gestisce o li si subisce. La gestione richiede, innanzitutto, che si cerchi di padroneggiare il mezzo informatico e si eviti di delegare a esso compiti che ad esso sono estranei. Vi sono stati, e vi sono, giuristi che delegano all’IA la funzione più tipica del loro ruolo, quella dell’interpretazione. La delega spesso arriva al punto estremo di irresponsabilità di firmare un atto di causa senza nemmeno aver letto quello che l’IA ha scritto, fino a citare sentenze che non esistono.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Metti l’AI nei tribunali: la giustizia è più veloce?

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