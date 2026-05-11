Domani in Umbria si prevede una pausa dal maltempo, con condizioni atmosferiche più stabili. Tuttavia, a partire da metà settimana, sono previste allerte per temporali che interesseranno diverse zone della regione. Le previsioni indicano che i temporali si verificheranno principalmente tra mercoledì e giovedì. Nelle aree collinari, si attendono variazioni nel vento, con raffiche che potrebbero aumentare durante i fenomeni temporaleschi.

? Domande chiave Quando colpiranno esattamente i temporali previsti per metà settimana?. Come cambierà il vento nelle zone collinari da martedì?. Quali sono le previsioni per il fine settimana dopo la tregua?. Perché questo maggio sta registrando piogge superiori alla media stagionale?.? In Breve Lunedì 12 maggio prevede temperature tra i 20 e i 22 gradi.. Martedì 13 maggio venti da Sud-Ovest colpiranno le zone collinari umbre.. Nuova perturbazione significativa prevista tra domenica 17 e lunedì 18 maggio.. Maggio mostra precipitazioni superiori alla media stagionale in tutta la regione.. Lunedì 11 maggio 2026, il cielo sopra l’Umbria si presenta instabile con possibili rovesci pomeridiani che segnano un mese di maggio caratterizzato da precipitazioni abbondanti in tutta la regione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meteo Umbria: tregua domani, poi allerta per i temporali di metà settimana

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Neve a Perugia e sull’Umbria: vento, disagi, allerta, annulalti eventi Befana

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