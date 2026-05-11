In Italia, le previsioni meteo indicano la presenza di temporali e temperature più basse rispetto alla norma, con un clima ancora lontano dall’estate. Nonostante sia già l’11 maggio, le condizioni atmosferiche non suggeriscono un arrivo imminente della stagione calda. Le perturbazioni continuano a interessare vaste aree del paese, mantenendo le temperature sotto le medie stagionali. La situazione meteorologica rimane stabile ma instabile, con piogge frequenti e temperature in calo.

Stando al calendario, che segna la data dell’11 maggio, l’estate dovrebbe ormai essere dietro l’angolo. Eppure, guardando fuori dalla finestra, sembra di essere in pieno autunno, tra cielo nuvoloso, precipitazioni diffuse e temperature fresche. Questa settimana si è aperta all’insegna del maltempo e dell’instabilità atmosferica, condizioni che dovrebbero proseguire nei prossimi giorni a causa del continuo passaggio di fronti perturbati destinati, ancora una volta, a rimandare l’inizio della stagione calda. A causare queste bizze meteorologiche è l’assenza della tradizionale protezione dell’alta pressione, ancora latitante e incapace di difendere il Paese dall’arrivo delle perturbazioni.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Meteo, sull’Italia insistono temporali e freddo con l’Estate che resta ancora un miraggio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Meteo: primavera in ritardo. Pioggia, freddo e temporali sull'Italia

Leggi anche: Meteo, freddo e temporali in arrivo a marzo sull’Italia: le previsioni del colonnello Giuliacci

Argomenti più discussi: Allerta Meteo Protezione Civile, pioggia e temporali insistono al Centro-Nord: allarme arancione in una regione; Cronaca meteo. Intensa perturbazione in transito con piogge e temporali anche forti. Situazione ed evoluzione prossime ore; Le previsioni meteo di domani 5 maggio; Meteo dopo il ponte del Primo Maggio: piogge dal 4 maggio, fase più intensa tra 5 e 6 al Centro-Nord.

Com'è sarebbe se il sistema meteorologico tornasse? reddit