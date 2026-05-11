Meteo Roma del 11-05-2026 ore 19 | 15

Nella sera del 11 maggio 2026, le previsioni meteo indicano condizioni di tempo stabile nella maggior parte delle regioni del nord, con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi. Durante la giornata, le temperature sono state generalmente moderate e nessun fenomeno meteorologico di rilievo è stato segnalato. Le condizioni atmosferiche sono rimaste prevedibili lungo tutta la giornata, consentendo alle attività all’aperto di svolgersi senza particolari inconvenienti.

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meteo la buona giornata queste le previsioni meteo al nord al mattino tempo più stabile su Gran parte delle regioni residua instabilità tra Veneto e friuli-venezia Giulia al pomeriggio Ampi spazi di sereno tutti i settori con ultimi disturbi ancora sul Friuli in serata e nottata tempo e prevalenza il cieli sereni o poco nuvolosi al centro al mattino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi con Maggiore nuvolosità lungo l'Appennino al pomeriggio ancora condizioni per lo più stabili con possibili piogge e rovesci sparsi sulle Marche e locali piovaschi nelle aree interne in serata tempo generalmente asciutto con nuvolosità irregolare il.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Meteo Roma del 11-05-2026 ore 19:15 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Meteo Roma del 05-05-2026 ore 19:15meteo la buona giornata queste le previsioni meteo al nord al mattino maltempo discusso con piogge e temporali sparsi su tutte le regioni neve sulle... Meteo Roma del 05-03-2026 ore 19:15meteo e ritrovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nebbie e nubi basse su coste... Argomenti più discussi: Meteo a Roma: le previsioni del tempo per il ponte del Primo Maggio; Le previsioni del meteo a Roma, nel Lazio e in Italia; Meteo Roma: oggi e domani poco nuvoloso, Mercoledì 13 pioggia e schiarite; Meteo LAZIO Video: previsioni aggiornate. Leggi la notizia : Un cielo plumbeo sovrasta Roma, mentre i cittadini si affacciano alle finestre per scrutare un tempo che promette tempesta. Dall’11 al 17 maggio 2026, la capitale è nel mirino di previsioni allarmanti: pioggia… #MeteoRoma #CambiamentoCli x.com La mia proposta innovativa per Medieval III: abbandonare la struttura a turni per una mappa della campagna in tempo reale (stile Paradox) reddit Meteo Roma del 11-05-2026 ore 19:15meteo la buona giornata queste le previsioni meteo al nord al mattino tempo più stabile su Gran parte delle regioni residua instabilità tra Veneto e ... romadailynews.it