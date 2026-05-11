Meteo Liguria le previsioni per la settimana

Dopo una domenica caratterizzata da pioggia a causa di una perturbazione atlantica, la settimana in Liguria continuerà con condizioni meteorologiche instabili. Gli esperti di 3bmeteo segnalano che nel corso dei prossimi giorni arriveranno impulsi nord-atlantici sempre più freddi, determinando alternanze di fasi di maltempo e schiarite. La situazione rimane varia, con un deciso cambiamento delle temperature previsto nei prossimi giorni.

Dopo una domenica uggiosa per il veloce transito di una perturbazione atlantica, la nuova settimana si presenta ancora instabile, a fasi alterne, a causa di impulsi nord-atlantici a carattere via via più freddo, come spiegano gli esperti di 3bmeteo.Previsioni meteo Liguria lunedì 11 maggio 2026La.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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Meteo in Liguria, le previsioni per l'inizio di settimana

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Mercoledì piogge e temporali ? localmente forti su parte del Centro Nord. Fenomeni anche intensi su Liguria centro-orientale, alta Toscana e Friuli Venezia Giulia centro-meridionale. ? meteoplanet.it #previsioni #meteo #Italia - x.com x.com