Meteo Genova e Liguria le previsioni per la settimana

Le previsioni meteo per Genova e la Liguria indicano un cambiamento nelle condizioni climatiche dopo l'allerta arancione che ha interessato la regione. La settimana si presenta con temperature variabili e precipitazioni sparse, mentre il forte vento che ha causato danni, allagamenti, frane e alberi caduti nella zona, sembra attenuarsi. Si attendono ulteriori aggiornamenti sulle condizioni atmosferiche previste nei prossimi giorni.

Dopo l'allerta meteo arancione che - insieme al forte vento - ha provocato non pochi danni in città tra allagamenti, frane e alberi caduti, vediamo cosa ci aspetta per la settimana in arrivo. La buona notizia è che sono in arrivo giornate prevalentemente soleggiate con temperature in rialzo. A Genova finalmente domani, lunedì 16 marzo, bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, senza piogge previste. Durante la giornata la temperatura massima raggiungerà i 20°C, mentre la minima sarà di 10°C. I venti saranno al mattino tesi da Nord e al pomeriggio tesi da Nord-Nordovest. Mare mosso. In Liguria, un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile e soleggiato ovunque. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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AGGIORNAMENTO ALLERTA METEO – ZONA B (GENOVA) ALLERTA GIALLA fino alle ore 21:59 di oggi, sabato 14 marzo ALLERTA ARANCIONE dalle ore 22:00 di sabato 14 marzo fino alle ore 07:59 di domani, domenica 15 marzo ALLERTA GIAL x.com