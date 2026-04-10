Mensa scolastica gara bloccata | ditta esclusa si rivolge al Tar
L’ottava sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha deciso di esaminare il ricorso di una cooperativa contro il comune di Castel Volturno. La cooperativa, rappresentata da un avvocato, ha contestato la decisione di escludere una ditta dalla gara per la gestione della mensa scolastica. La questione riguarda le procedure di assegnazione del servizio e le conseguenti implicazioni legali.
L’ottava sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, presieduta da Paolo Corciulo, si è pronunciata sul ricorso presentato dalla New Food Società Cooperativa, rappresentata dall’avvocato Mario Caliendo, contro il comune di Castel Volturno, nei confronti dell’Asmel e della ditta. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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