Mensa scolastica gara bloccata | ditta esclusa si rivolge al Tar

L’ottava sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha deciso di esaminare il ricorso di una cooperativa contro il comune di Castel Volturno. La cooperativa, rappresentata da un avvocato, ha contestato la decisione di escludere una ditta dalla gara per la gestione della mensa scolastica. La questione riguarda le procedure di assegnazione del servizio e le conseguenti implicazioni legali.