Abruzzesi appassionati di astrologia | tra oroscopi stelle e pianeti

In Abruzzo, le ricerche online su oroscopi, stelle e pianeti si attestano come le più frequenti a livello nazionale, posizionando la regione al quinto posto in Italia. A pochi giorni dall'inizio di una settimana ricca di eventi astronomici, si segnalano nella zona l'osservazione della parata di pianeti prevista per il 18 aprile, il perielio della cometa C2025 R3 PanStarrs il 19 aprile e il ritorno delle attività della missione Artemis II.

L’Abruzzo è risultata essere la quinta regione in Italia per ricerche su oroscopi, stelle e pianeti. Alla vigilia della settimana astronomica più densa dell'anno, con la parata di pianeti del 18 aprile, il perielio della cometa C2025 R3 PanStarrs il 19 e la missione Artemis II appena rientrata.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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