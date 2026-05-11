Marina di Ravenna a spasso col cane scopre cadavere di un uomo di 54 anni sotto al palazzo | indagini in corso

Questa mattina a Marina di Ravenna una ragazza che passeggiava con il suo cane ha sentito un forte rumore e si è voltata, trovando il corpo di un uomo di 54 anni sotto a un palazzo. La polizia è intervenuta sul posto e ha avviato le indagini per chiarire le cause della morte. La scena è stata messa sotto sequestro mentre si attendono eventuali analisi e ulteriori accertamenti.

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