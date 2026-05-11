Maria ci aiuti a relazioni salutari tra di noi – L’omelia dell’arcivescovo Moscone per la Madonna di Merino

Da ilsipontino.net 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la messa celebrata in occasione della festa della Madonna di Merino, l’arcivescovo ha rivolto un appello alla comunità affinché si impegnino a costruire rapporti più sani e rispettosi tra loro. Nell’omelia, ha invitato i fedeli a riflettere sull’importanza della solidarietà e della comprensione reciproca, sottolineando come la figura mariana possa essere esempio di ascolto e di sostegno nelle relazioni quotidiane. La cerimonia si è svolta davanti a un grande afflusso di partecipanti.

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Nel corso dei Primi Vespri della festa della Madonna di Merino, celebrati nella Concattedrale di Vieste, l’arcivescovo padre Franco Moscone ha invitato la comunità a riscoprire, attraverso la figura di Maria, il valore delle relazioni autentiche, del rispetto e della costruzione di una città più unita e solidale. Un’omelia che intreccia fede, memoria e identità del territorio garganico. Innanzitutto un saluto e un ringraziamento a tutti, nelle varie espressioni della comunità e della cittadinanza, raccolta qui, nella Concattedrale basilica di Santa Maria Assunta a Vieste. Un saluto perché il salutare è un’azione che viene dal Vangelo stesso e ha come primo soggetto Dio.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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