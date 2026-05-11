Margaret Spada morta dopo la rinoplastica a Roma chiesto il processo per i due chirurghi
La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per i due chirurghi coinvolti nell’intervento di rinoplastica che si è concluso con la morte di Margaret Spada. Secondo le indagini, i medici non avrebbero dato indicazioni sul digiuno prima dell’intervento e i soccorsi sarebbero arrivati con troppo ritardo. La richiesta di processo è stata presentata in seguito alle accuse di negligenza e imperizia.
La Procura di Roma chiede il rinvio a giudizio per i due medici che operarono Margaret Spada: “Nessuna indicazione sul digiuno e soccorsi tardivi”.🔗 Leggi su Fanpage.it
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La morte di Margaret Spada mi ha sconvolto, una riflessione drammatica su percezione di sé, manipolazione del corpo, valutazione della bellezza, giudizio su di sé e sugli altri, insomma quegli aspetti estetici e culturali che rendono un dramma come questo, facebook