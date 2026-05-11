Margaret Spada morta dopo la rinoplastica a Roma chiesto il processo per i due chirurghi

La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per i due chirurghi coinvolti nell’intervento di rinoplastica che si è concluso con la morte di Margaret Spada. Secondo le indagini, i medici non avrebbero dato indicazioni sul digiuno prima dell’intervento e i soccorsi sarebbero arrivati con troppo ritardo. La richiesta di processo è stata presentata in seguito alle accuse di negligenza e imperizia.

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