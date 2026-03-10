La Strapapà 2026 in viale del Fante e all' interno della Favorita il percorso e le strade chiuse

Il Comune ha emanato un'ordinanza che limita la circolazione veicolare e pedonale in viale del Fante e in alcune strade all'interno della Favorita. La misura è stata presa per permettere lo svolgimento della Strapapà 2026, una manifestazione sportiva prevista per domenica 15 marzo 2026. Le strade interessate saranno chiuse durante l'evento.

La manifestazione sportiva per famiglie si terrà domenica 15 marzo. Il Comune ha emesso un'ordinanza con i divieti al transito veicolare per consentire lo svolgimento della passeggiata di 3 chilometri L'ordinanza prevede l'istituzione della zona rimozione permanente dalle 00 alle 14 del 15 marzo nelle seguenti strade: largo Pietro Mennea e piazzale La Loggia; viale del Fante nel tratto compreso tra piazza Salerno e piazza Leoni; viale del Fante lato villa nel tratto compreso tra via Case Rocca alla porta carraia dello Stadio delle Palme; via Case Rocca, intero tratto tra viale Ercole e viale del Fante; viale Diana, stradella...