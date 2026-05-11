Manovre salvavita pediatriche

Il comune di Massanzago ha annunciato un evento in collaborazione con il Comitato di Vigodarzere della Croce Rossa Italiana. L’appuntamento è previsto per giovedì 21 maggio 2026 e prevede una sessione informativa dedicata alle manovre salvavita pediatriche e al sonno sicuro dei bambini. L’iniziativa mira a fornire conoscenze pratiche ai partecipanti su queste tematiche di sicurezza infantile.

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Il comune di Massanzago, organizza in collaborazione con il Comitato di Vigodarzere della Croce Rossa Italiana, una lezione informativa sulle Manovre Salvavita Pediatriche e Sonno Sicuro giovedì 21 maggio 2026. Il corso è un evento formativo teorico rivolto a genitori, insegnanti, nonni, baby.🔗 Leggi su Padovaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Manovre salvavita nel bambino e nel lattante Notizie correlate Corso gratuito di manovre salvavita pediatriche a San Pietro VernoticoSAN PIETRO VERNOTICO - Un’importante iniziativa dedicata alla sicurezza dei più piccoli è in programma per sabato 9 maggio prossimo presso la sala... Argomenti più discussi: Corso di manovre salvavita pediatriche nell'aula consiliare; Viva Sofia!, a San Gavino Monreale il corso gratuito di primo soccorso pediatrico promosso dal Lions Club Monreale; Corso di primo soccorso per la cittadinanza, a Ponente una giornata per imparare cosa fare nelle emergenze -. Corso gratuito di manovre salvavita pediatriche a San Pietro Vernotico ift.tt/UnkbhC5 ift.tt/UtVl5Ei x.com