Manfredonia U15 sconfitta nella gara di andata contro la Juventus S Michele
Nel primo incontro dei quarti di finale regionali, la squadra Under 15 di Manfredonia ha perso contro la Juventus S. Michele con un risultato di misura. La partita si è conclusa con una vittoria per gli avversari, segnando così la prima sfida della serie. La squadra di Manfredonia affronterà la partita di ritorno in casa con l’obiettivo di ribaltare il risultato.
Si conclude con una sconfitta di misura il primo round dei quarti di finale regionali per l'Under 15 biancoceleste. Sul campo della Juventus San Michele, la formazione di casa si impone per 2-1. Per il Manfredonia a segno Domenico Castriotta. Il verdetto per il passaggio alle semifinali è rimandato alla sfida di ritorno, in programma settimana prossima allo Stadio "Miramare".🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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