Mai più batteri e cattivi odori | il metodo casalingo per pulire le borracce

La borraccia è un oggetto che accompagna molte persone durante la giornata, tra casa, lavoro e spostamenti. Un giorno, ci si rende conto che non ha più il profumo di prima e presenta odori sgradevoli. Per rimuovere batteri e cattivi odori, alcune persone adottano metodi di pulizia fatti in casa. Questi metodi prevedono l’uso di ingredienti semplici e facilmente reperibili.

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