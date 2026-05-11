Mai più batteri e cattivi odori | il metodo casalingo per pulire le borracce
La borraccia è un oggetto che accompagna molte persone durante la giornata, tra casa, lavoro e spostamenti. Un giorno, ci si rende conto che non ha più il profumo di prima e presenta odori sgradevoli. Per rimuovere batteri e cattivi odori, alcune persone adottano metodi di pulizia fatti in casa. Questi metodi prevedono l’uso di ingredienti semplici e facilmente reperibili.
La borraccia è sempre con te, tra casa, lavoro e spostamenti, finché un giorno ti accorgi che non profuma più come dovrebbe. C’è un oggetto che ormai ci accompagna ovunque, nello zaino, in macchina, sulla scrivania. Lo riempiamo al volo, lo usiamo senza pensarci troppo e poi lo richiudiamo con la stessa naturalezza. Finché, un giorno, qualcosa cambia. Apri la borraccia e ti arriva un odore strano, un misto di chiuso e stagnante che non dovrebbe esserci. Non è solo una sensazione fastidiosa: è il segnale che dentro si è creato un piccolo mondo invisibile. Borracce come nuove con questo metodo semplicissimo – cityrumors.it La verità è che la borraccia, soprattutto se usata ogni giorno, non resta mai davvero “vuota”.🔗 Leggi su Cityrumors.it
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