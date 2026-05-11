Mafia a Foggia l' allarme di Melillo | Qui peggio che in Sicilia grave errore pensare che sia solo ordine pubblico

Un dirigente investigativo ha espresso preoccupazione riguardo alla presenza della criminalità organizzata nella zona di Foggia, affermando che la situazione locale è più grave rispetto ad altre aree del paese. Ha precisato che la mafia non riguarda solo l’ordine pubblico, sottolineando come il fenomeno abbia implicazioni più profonde e complesse. La sua dichiarazione mette in discussione la percezione comune e invita a considerare aspetti diversi rispetto a quelli tradizionali legati alla sicurezza.

La mafia non è una questione di ordine pubblico e sarebbe grave e nocivo approcciare tale fenomeno in questi termini. A lanciare l'allarme, in modo chiaro e netto, è il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Giovanni Melillo, al termine della conferenza stampa per la triplice.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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