Madrid | No a una maxi mensa pubblica Polemica anche sul centro per clochard

A Madrid è scoppiata una polemica riguardo a una proposta di creare una grande mensa pubblica, con alcune voci contrarie. Contestualmente, si discute anche sulla realizzazione di un centro dedicato alle persone senza dimora, che ha suscitato reazioni contrastanti tra cittadini e amministratori locali. A Bologna, il dibattito sull’accoglienza si ripropone con richieste di aumentare i servizi serali e proteste contro i progetti di nuove strutture.

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Bologna continua a confrontarsi con il tema dell’accoglienza delle persone senza dimora, tra la richiesta di potenziare le mense serali e le proteste dei residenti contro nuovi progetti di ospitalità. Al centro del dibattito ci sono da un lato l’appello della Caritas, che gestisce anche la mensa.🔗 Leggi su Bolognatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Shakira, a Madrid è polemica per i maxi-concerti della pop starTra fine settembre e ottobre, Madrid ospiterà 11 maxi-concerti della pop star colombiana Shakira in quello che è stato annunciato come uno spettacolo... Panchine anti clochard, Ceccarelli: "Architettura ostile". Lucacci replica: "Polemica surreale"Continua il dibattito a distanza dopo l'inaugurazione dei giardini Porcinai di domenica 29 marzo. Argomenti più discussi: Sos mensa di Santa Caterina. Madrid: Pasti nelle nostre strutture. Al lavoro sulla distribuzione in strada; Papa Leone Quattordicesimo e Niña Pastori uniscono le voci in un centro sociale di Madrid; Da Iga Swiatek a Samsonova: a Madrid tutte ko per colpa dei tacos di gamberi!; El mensaje de Arbeloa tras el Clásico: Hay que anteponer lo colectivo a lo individual. Prima Pagina Il Resto del Carlino di giovedì 7 maggio 2026 x.com Qualche idea per hobby esclusi gli sport dove posso sentirmi parte di una comunità / trovare un po' di soddisfazione? reddit