Madonna del Frassino | il prodigio della statua che salvò il popolo dal male

Da lalucedimaria.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un periodo segnato da guerre e pestilenze, una statua della Vergine Maria fu collocata su un albero di frassino. La statua fu oggetto di venerazione popolare e attirò numerosi fedeli nel corso degli anni. La chiesa locale ha documentato numerosi eventi ritenuti miracoli legati a questa statua. La statua è diventata un punto di riferimento per la comunità, con processioni e celebrazioni annuali.

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In un’epoca segnata da guerre e pestilenze, la Vergine Maria scelse un umile albero di frassino per manifestare la Sua presenza. Un miracolo senza tempo che ancora oggi parla al cuore di chi cerca consolazione e speranza nelle prove della vita. La Madonna del Frassino appare tra i boschi in maniera singolare per salvare il popolo da una grave minaccia. Siamo al tempo in cui Francia, Austria e Spagna decidono di allearsi per attaccare la Serenissima Repubblica di Venezia. Il Re Luigi XII comanda le truppe francesi che arrivano in Italia, precisamente a Peschiera, cuscinetto per approdare all’agognata serenissima. La difesa dell’esercito italiano è audace tanto da respingere l’assalto dei francesi.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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