Madonna del Frassino | il prodigio della statua che salvò il popolo dal male

In un periodo segnato da guerre e pestilenze, una statua della Vergine Maria fu collocata su un albero di frassino. La statua fu oggetto di venerazione popolare e attirò numerosi fedeli nel corso degli anni. La chiesa locale ha documentato numerosi eventi ritenuti miracoli legati a questa statua. La statua è diventata un punto di riferimento per la comunità, con processioni e celebrazioni annuali.

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