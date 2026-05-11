Madonna del Frassino | il prodigio della statua che salvò il popolo dal male
In un periodo segnato da guerre e pestilenze, una statua della Vergine Maria fu collocata su un albero di frassino. La statua fu oggetto di venerazione popolare e attirò numerosi fedeli nel corso degli anni. La chiesa locale ha documentato numerosi eventi ritenuti miracoli legati a questa statua. La statua è diventata un punto di riferimento per la comunità, con processioni e celebrazioni annuali.
In un’epoca segnata da guerre e pestilenze, la Vergine Maria scelse un umile albero di frassino per manifestare la Sua presenza. Un miracolo senza tempo che ancora oggi parla al cuore di chi cerca consolazione e speranza nelle prove della vita. La Madonna del Frassino appare tra i boschi in maniera singolare per salvare il popolo da una grave minaccia. Siamo al tempo in cui Francia, Austria e Spagna decidono di allearsi per attaccare la Serenissima Repubblica di Venezia. Il Re Luigi XII comanda le truppe francesi che arrivano in Italia, precisamente a Peschiera, cuscinetto per approdare all’agognata serenissima. La difesa dell’esercito italiano è audace tanto da respingere l’assalto dei francesi.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Notizie correlate
La storia della statua della Madonna di Fatima che dal 1947 viaggia in tutto il mondo (come un normale passeggero)La storia della statua: dall'apparizione al pellegrinaggio Per capire l’origine della statua bisogna tornare al 1917, quando a Fatima (in Portogallo)...
Al via i festeggiamenti per il 176° anniversario del prodigio della Madonna della MisericordiaLa città di Rimini si prepara a onorare la sua Patrona, la Madonna della Misericordia, con un ricco programma di celebrazioni presso il Santuario...