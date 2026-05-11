Il Milan ha avviato dei contatti con l'entourage di Romelu Lukaku, considerato come possibile rinforzo per la prossima stagione. L'interesse del club si combina con le preferenze dell'allenatore, che avrebbe espresso il desiderio di aggiungere un attaccante di esperienza alla rosa. La trattativa è in fase preliminare e non ci sono ancora dettagli definitivi o accordi formali tra le parti coinvolte.

Il Milan cerca una punta per la prossima stagione e tra i nomi valutati spunta anche quello di Romelu Lukaku. Il centravanti belga è in uscita dal Napoli e il suo entourage avrebbe già preso contatto con la dirigenza rossonera per proporre il giocatore. Secondo quanto anticipato da Ciro Venerato per La Domenica Sportiva, la pista è da monitorare con attenzione. Il Milan continua a seguire anche profili importanti come Alexander Sorloth e Robert Lewandowski, ma entrambe le operazioni restano complicate. Per costi, incastri e condizioni generali. Lukaku, invece, rappresenterebbe una soluzione economicamente più accessibile. Il belga piace a Massimiliano Allegri, che lo considera un attaccante adatto per caratteristiche fisiche, esperienza e capacità di incidere subito.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Lukaku-Milan, contatti avviati: Allegri lo vuole

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