Luana D’Orazio morta in incidente su lavoro | dopo cinque anni la procura di Prato riapre il caso

Dopo cinque anni, la procura di Prato ha deciso di riaprire il caso riguardante la morte di una giovane donna di 22 anni avvenuta in un incidente sul lavoro. La ragazza è deceduta per asfissia da schiacciamento toracico dopo essere rimasta intrappolata all’interno di un macchinario di un’azienda tessile. La vicenda ha suscitato attenzione e richiesti approfondimenti legali.

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Si riapre una pagina dolorosa della cronaca che riguarda le morti sul lavoro.Nel 2021 Luana D’Orazio ha perso la vita mentre stava lavorando in una fabbrica tessile di Montemurlo, provincia di Prato. La vita delle giovane madre di 22 anni è stata spezzata da un terribile incidente che, dalle ricostruzioni, l’avrebbe vista rimanere incastrata in un macchinario. Secondo quanto emerso,a distanza di anni è nata la necessità di riaprire il casoper ricostruire più nel dettaglio il drammatico caso. Alla base della decisione, la volontà dicomprendere se esistano ulteriori profili di responsabilità. L’iter giudiziario, però, è stato scandito già da vari processi.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Luana D’Orazio, morta in incidente su lavoro: dopo cinque anni la procura di Prato riapre il caso ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Morte Luana D'Orazio, la procura di Prato riapre il casoLa morte di Luana D'Orazio, a soli 22 anni, il 3 maggio del 2021, a quell'orditoio dove stava lavorando in una filanda di Montemurlo, a due passi da... Luana D’Orazio, la Procura di Prato riapre l’indagine sulla morte della giovane operaiaPrato, 11 maggio 2026 – Il procuratore di Prato, Luca Tescaroli, ha deciso di riaprire le indagini sulla morte sul lavoro di Luana D'Orazio anche... Argomenti più discussi: Morte di Luana D’Orazio, la mossa della procura. Al via un’altra indagine; Nella Sala Nassyria del Senato Elle come Luana continua la sua drammaturgia di denuncia; Vip Social, storie di successo di persone comuni: Gabriella, la pizzaiola che divide; Pole per Antonelli al Gp di Miami davanti a Verstappen e Leclerc. Presentato in @CRToscana l’Osservatorio per i diritti civili, il teatro e le arti. Tra le iniziative anche Elle come Luana: opera teatrale dedicata alla giovane operaia morta sul lavoro a Montemurlo il 3 maggio 2021 ?? G????? R???????? bit.ly/teatrovoce x.com Che fine ha fatto Alessia Merz? Niente più riflettori per la showgirl, ecco perché reddit Luana D’Orazio, la Procura di Prato apre nuova inchiesta sull’operaia morta schiacciata. La mamma: Sono contentaLa nuova inchiesta dovrebbe svilupparsi lungo due direttrici: da un lato il riesame del vecchio fascicolo, dall’altro nuovi accertamenti e audizioni ... fanpage.it