Loreggia | un libro per ricordare Cristina Pavesi e la banda Maniero

A Loreggia è stato presentato un libro dedicato a Cristina Pavesi e alla banda Maniero. L'iniziativa si inserisce nel tentativo di mantenere viva la memoria delle vittime e degli eventi collegati. Recentemente sono state pubblicate nuove informazioni sull'esplosione avvenuta sul treno tra Venezia e Padova, mentre le indagini sulla banda Maniero sono state ricostruite attraverso diversi atti giudiziari.

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? Domande chiave Come avvenne l'esplosione sul treno tra Venezia e Padova?. Chi ha ricostruito i dettagli dell'inchiesta sulla banda Maniero?. Perché la mafia del Brenta ha colpito una studentessa universitaria?. Come si lega questa tragedia alle stragi di Falcone e Borsellino?.? In Breve Presentazione libro a Villa Rana Loreggia il 22 maggio alle ore 20:45. Autori Gianluca Ascione e Michela Pavesi ricostruiscono l'assalto al treno del 13 dicembre 1990. Evento legato alla Giornata Nazionale sulla Legalità del 23 maggio per le vittime mafie. Assessore Rosanna Zen promuove l'incontro per sensibilizzare i giovani contro la mafia del Brenta. Il 22 maggio alle ore 20:45, Villa Rana a Loreggia ospiterà la presentazione del libro Incolpevoli per non avere commesso il fatto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Loreggia: un libro per ricordare Cristina Pavesi e la banda Maniero ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Un piazzale intitolato a Cristina Pavesi, vittima innocente della Mala del BrentaVigonza onora Cristina Pavesi: il nuovo piazzale di Barbariga sarà intitolato alla studentessa di 22 anni vittima innocente della Mala del Brenta. Giornata della donna a Loreggia presentazione del libro “Lavoravamo la terra. Una storia orale dal Veneto profondo”In occasione della Giornata internazionale della donna, il Comune di Loreggia organizza sabato 7 marzo, alle ore 20.