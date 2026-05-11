L’omicidio di Ambro La famiglia | Quel giorno il tempo si è fermato

Il 5 gennaio, un capotreno di 34 anni è stato colpito alle spalle con un coltello, perdendo la vita. L’episodio si è verificato in un momento e in un luogo ancora non precisati. La famiglia della vittima ha dichiarato che quel giorno il loro mondo è cambiato irreversibilmente. Le autorità stanno indagando sulle circostanze che hanno portato all’omicidio. Nessuna altra informazione è stata resa nota al momento.

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