L’ombra della lobby gay si allunga sul meccanismo degli affidi

Recentemente sono state segnalate tensioni tra assistenti sociali e il loro modo di valutare le famiglie per gli affidi. Secondo alcune fonti, alcune assistenti, formate anche attraverso corsi di studi relativi ai gender studies, hanno espresso giudizi negativi nei confronti di chi viene definito “omofobo”. Questo ha sollevato discussioni circa l’influenza di certi percorsi formativi sulle decisioni in ambito di affidamento familiare.

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Dietro le quinte c’è il regista, qualcuno che non si vede e che invece sta conducendo il gioco. È un motto che si usa tutte le volte che il vero regista di un evento è nascosto. La lobby gay esiste. Nel 1982, a Vico Equense, si tenne un congresso, destinato a cambiare per sempre il volto del dibattito pubblico italiano. Angelo Pezzana vi fondò quello che sarebbe diventato il movimento Lgbt italiano, gettando le basi dell’ArciGay e chiarendo senza ambiguità alcuna che le persone con comportamento omoerotico sarebbero diventate una lobby politica. Ha usato lui stesso questa parola: lobby. Il termine lobby compare nella sua intervista al giornale La Stampa, intitolata «I gay mettono la cravatta».🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - L’ombra della lobby gay si allunga sul meccanismo degli affidi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Si è inceppato l’ingegnoso meccanismo degli aiuti militari euroamericani all’UcrainaSi allungano le ombre sugli arsenali dell’esercito ucraino, che si stanno svuotando rapidamente senza essere riempiti in tempo. Il paradosso del Bodo: l’ombra del rimpianto si allunga su Appiano GentileL'accoppiamento tra norvegesi e Sporting Lisbona certifica il rimpianto nerazzurro in Champions League: l'analisi sulla strategia del fondo USA. Argomenti più discussi: Flavio Tosi, Un registro europeo per i fondi dati alle lobby ambientalistiche; Lobby sì, ma alla luce del sole. Il Pd prova a dettare le regole; Presidente del Nazionale Rossini critica attivismo lobby; Inflazione e rallentamento della crescita: economia a rischio. Sfruttamento della Freccia di Fiamma Ombra Infinita Spiegato (e build) reddit Lobby #gender e #LGBT e #Gay: associazioni di pervertiti che aspirano a diventare orchi con bambini strappati alle famiglie con le scuse più assurde! #Bibbiano è la punta dell'iceberg! #famiglianelbosco x.com Responsabilità professionale, l’ombra delle lobby assicurativenella legge sulla Responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie, recentemente licenziata dal nostro Parlamento, sono tre gli attori protagonisti negli anni a venire: i pazienti/cittadini, e ... quotidianosanita.it