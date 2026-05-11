L’ingresso Multiservizi nel Consorzio Bike è un’opportunità

La sindaca ha dichiarato che l’ingresso di Multiservizi nel Consorzio Bike rappresenta un’opportunità. La sua affermazione è arrivata in risposta alle opposizioni sollevate dai consiglieri comunali, che hanno sollevato la questione di un possibile conflitto di interessi legato a questa decisione. La discussione si è concentrata sulla compatibilità tra l’ingresso di Multiservizi nel consorzio e le eventuali implicazioni legali o di interesse pubblico.

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L’ingresso della Multiservizi nel Consorzio Bike è un’opportunità. E’ quanto dice la sindaca Irene Marconi (nella foto) intervenendo nella questione sollevata dai consiglieri di opposizione sul possibile conflitto di interessi che questo ingresso può creare. Ma la prima cittadina ha un’altra chiave di lettura. " Massa Marittima è la seconda meta italiana per il cicloturismo dopo Finale Ligure – dice –. Già a febbraio 2025 è partito un dialogo tra 20 strutture del territorio, che hanno coinvolto sia il Comune di Massa Marittima che la società Multiservizi in quanto soggetto gestore dell’ufficio di informazioni e accoglienza turistica. Successivamente ci sono state varie interlocuzioni, finché i privati hanno deciso di scegliere la formula del consorzio, anche in linea con i modelli gestionali delle principali mete turistiche nazionali.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "L’ingresso Multiservizi nel Consorzio Bike è un’opportunità" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate "Conflitto di interessi per Multiservizi e Consorzio Bike?"Ultimo consiglio comunale che si infiamma e va avanti fino alle ore piccole per un forte dibattito che si apre sulla vicenda della Multiservizi. Leggi anche: Colleferro verso l'ingresso nel Consorzio Industriale del Lazio Argomenti più discussi: L’ingresso Multiservizi nel Consorzio Bike è un’opportunità; Poli: Bene l’ingresso nel consorzio Bike, ma manca chiarezza sui passaggi; Conflitto di interessi per Multiservizi e Consorzio Bike?; Multiservizi nel consorzio privato, Mazzocco: Conflitto di interessi.