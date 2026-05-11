Ligue 1 | Psg a un solo punto dal titolo il Nizza cade in zona retrocessione

Il Psg si trova a un punto dalla conquista del suo quinto titolo consecutivo in Ligue 1, con poche giornate ancora da giocare nella stagione 2025-2026. Nel frattempo, il Nizza ha subito una sconfitta che lo ha relegato nella zona retrocessione. La corsa al campionato si avvicina alla conclusione, mentre la squadra di Parigi continua a mantenere una posizione di vantaggio in classifica.

Parigi (Francia) 11 maggio 2026 - Il Psg è a un solo passo dal quinto titolo di campione di Francia consecutivo. Il weekend di Ligue 1 regala una vittoria cruciale ai parigini, che già questa settimana, nel recupero contro il Lens, possono festeggiare il titolo. In zona Champions il Lille sorpassa il Lione al terzo posto. Il Nizza invece cade nello scontro diretto con l' Auxerre e precipita in terzultima posizione, quella valevole per gli spareggi di permanenza in massima serie. L'esito delle partite del weekend. Strana organizzazione del calendario di questo fine settimana in Ligue 1. Lens contro Nantes è l'unico anticipo del weekend, mentre le restanti otto partite del turno numero 33 si disputano in contemporanea alle 21 di domenica sera.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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