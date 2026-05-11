A Lignano si è svolta una sfilata con 300 Golden Retriever, organizzata per una causa benefica. La città ha coordinato l’evento assicurando l’afflusso dei cani e la sicurezza dei partecipanti. La raccolta alimentare, effettuata durante la manifestazione, ha raccolto cibo destinato a strutture di sostegno per persone in difficoltà. L’evento ha attirato numerosi spettatori e ha coinvolto volontari e associazioni locali.

? Punti chiave Come ha fatto la città a gestire 300 cani contemporaneamente?. Chi ha beneficiato della raccolta alimentare organizzata durante la sfilata?. Dove si terrà il prossimo grande raduno per amanti dei Golden?. Perché questo evento sta cambiando il turismo nelle località balneari?.? In Breve Percorso tra Lungomare Marin, via Italia e via Udine con benedizione di don Angelo.. Attività pratiche con il centro cinofilo Zampa Amica per proprietari e partecipanti.. Raccolta alimentare organizzata durante l'evento a favore dell'associazione animalista Leida.. Prossimo raduno della Golden Retriever Family fissato a Viareggio il 26 settembre..🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lignano in festa: 300 Golden Retriever sfilano per una causa solidale

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