Le tredici farfalle di Mario Franchi | poesia di un attimo sospeso

“Le tredici farfalle” di Mario Franchi, è un’opera che intreccia emozioni, memoria e legami familiari con la delicatezza di un battito d’ali. Il libro accompagna il lettore in un percorso intimo, dove ogni farfalla diventa simbolo di una storia, un passaggio, una trasformazione. Un’occasione per.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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