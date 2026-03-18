L’Attimo Fuggente fra libertà e poesia | In divisa ma con la propria unicità

Da ilgiorno.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un docente in divisa si confronta con le sfide dell’insegnamento e dell’espressione personale, mentre il richiamo a un celebre personaggio invita a riflettere sul rapporto tra autorità e individualità. La scena richiama immagini di insegnanti che cercano di mantenere la propria identità, anche in contesti formali e strutturati. La narrazione si concentra su momenti di tensione tra disciplina e libertà di pensiero.

O capitano! Mio capitano! E la mente corre subito al professor Keating e a Robin Williams. Lì in piedi sulla cattedra, il senso di libertà e di subbuglio. Magia del cinema. Ma anche del teatro. Dove " L’Attimo Fuggente " di Marco Iacomelli torna agli Arcimboldi da domani al 19 aprile. O meglio: all’STM Studio, la nuova saletta della Scuola di Teatro Musicale diretta dal regista insieme a Davide Ienco (ingresso in via Caldirola). Progetto nato in collaborazione con Show Bees. Ovviamente. E destinato a una fruizione intima. Caldissima. Qui immergendosi nelle vicende della Welton Academy. In compagnia di Massimiliano Perticari, Marco Massari, Daniele Bacci e altri sette giovani interpreti dell’accademia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - L’Attimo Fuggente fra libertà e poesia: "In divisa, ma con la propria unicità"

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Una raccolta di contenuti su Attimo Fuggente

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