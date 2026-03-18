L’Attimo Fuggente fra libertà e poesia | In divisa ma con la propria unicità

Un docente in divisa si confronta con le sfide dell’insegnamento e dell’espressione personale, mentre il richiamo a un celebre personaggio invita a riflettere sul rapporto tra autorità e individualità. La scena richiama immagini di insegnanti che cercano di mantenere la propria identità, anche in contesti formali e strutturati. La narrazione si concentra su momenti di tensione tra disciplina e libertà di pensiero.

O capitano! Mio capitano! E la mente corre subito al professor Keating e a Robin Williams. Lì in piedi sulla cattedra, il senso di libertà e di subbuglio. Magia del cinema. Ma anche del teatro. Dove " L’Attimo Fuggente " di Marco Iacomelli torna agli Arcimboldi da domani al 19 aprile. O meglio: all’STM Studio, la nuova saletta della Scuola di Teatro Musicale diretta dal regista insieme a Davide Ienco (ingresso in via Caldirola). Progetto nato in collaborazione con Show Bees. Ovviamente. E destinato a una fruizione intima. Caldissima. Qui immergendosi nelle vicende della Welton Academy. In compagnia di Massimiliano Perticari, Marco Massari, Daniele Bacci e altri sette giovani interpreti dell’accademia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’Attimo Fuggente fra libertà e poesia: "In divisa, ma con la propria unicità" Articoli correlati I migliori film e serie tv ambientati a scuola: da L’attimo fuggente a La presideDalle fiction italiane ai grandi classici del cinema e della serialità, la scuola è uno dei luoghi più rappresentati sullo schermo. Leggi anche: Attimo fuggente. Quella vittoria prima della fine Una raccolta di contenuti su Attimo Fuggente Temi più discussi: L’Attimo Fuggente fra libertà e poesia: In divisa, ma con la propria unicità; L'attimo fuggente, di Marco Iacomelli; L’Attimo Fuggente di Lunedì 16 Marzo 2026; L’Attimo Fuggente al STM Studio Arcimboldi. l'attimo che fuggenon so... lo visto x la prima volta stasera, a mio parere è un bel film ma nulla di più. commovente in alcune scene come l'ultima in cui i ragazzi salgono sui ... mymovies.it I migliori film e serie tv ambientati a scuola: da L’attimo fuggente a La presideRobin Williams trasforma l'insegnamento in un atto di ribellione spingendo i suoi studenti a guardare il mondo da una nuova prospettiva. L'attimo fuggente è un manifesto. Robin Williams in una scena ... movieplayer.it Per raccontarvi cosa ha significato Fabrizio per la mia generazione, vorrei partire da un film di Peter Weir, “L’attimo fuggente”. Vorrei partire da quel film perché parla di adolescenza e di iniziazione. La storia si riassume in breve: un gruppo di studenti, grazie a - facebook.com facebook