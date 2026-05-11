Un commento online mette in discussione l’immagine tradizionale delle madri, affermando che sono delle divinità, e critica l’idea di un modello di madre amica, definendola falsa. L’autore del post sostiene che spesso le madri vengono giudicate più che celebrate, e che le sue argomentazioni rendono difficile contraddirlo. La discussione si concentra sull’immagine e sul ruolo delle madri, senza approfondimenti o riferimenti a persone specifiche.

Lui più che celebrarle, le madri le fustiga a giudizi. E quel che è peggio è che seguendo le sue argomentazioni non si riesce nemmeno a dargli torto. Paolo Crepet, psichiatra, sociologo e saggista ha da poco pubblicato Riprendersi l'anima (HarperCollins, 304 pagine, 18,90 euro) che, tra le altre cose, insegna come respingere la tentazione di cedere a chi ci vuole spenti. Condanna che spesso anche le madri si autoinfliggono. Crepet, esiste ancora la madre o ci sono solo imitazioni? Mamma-amica-coach-manager. Cosa abbiamo perso per strada? «La mamma. Tutte le altre sono fake. Dubito sempre delle modernizzazioni dei ruoli. La vera mamma è quella che coltiva le sue distanze».🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Le nostre madri sono delle divinità. Il modello amica è solo un fake"

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Intimate stories of people living with the devastating effects of long-term unemployment

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Le nostre madri sono le nostre prime case, ed è per questo che cerchiamo costantemente di tornare a loro. Dare voce alle cose che non abbiamo saputo dire per così tanto tempo può diventare quindi una forma di guarigione, nelle relazioni con gli altri e con x.com

Cosa stanno facendo i papà qui per celebrare le madri dei nostri figli domani? reddit