Dopo la partita, si sono svolte le consuete interviste ai protagonisti in campo. Tra questi, il bomber ha espresso soddisfazione per il risultato, affermando di essere arrivato per vivere momenti come quello appena trascorso. Con un atteggiamento fiero, Pietro Pegollo ha sottolineato il suo ruolo nella stagione, manifestando la consapevolezza di aver contribuito in modo determinante alla vittoria.

Ha il petto fuori Pietro Pegollo, pieno di orgoglio, l’uomo simbolo della vittoria, perché sa di essere stato ancora decisivo in questa stagione. "Sono venuto a Viareggio per vivere giornate come queste - sottolinea -. È capitato durante la stagione di leggere commenti non troppo benevoli su di me, ma ho tenuto duro e ho dimostrato di essere importante". Sulla partita e sulle due reti, la prima da opportunosta e la seconda da vero centravanti, dice: "Sono stato bravo a credere che il difensore pratese potesse non calibrare bene il retropassaggio al portiere. Nella seconda invece Belluomini ha messo dentro uno di quei palloni ideali per le mie qualità aeree.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le interviste del dopo partita: parla il bomber. "Venuto qui per vivere giornate come queste»

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