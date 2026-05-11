Le due facce della capitale Una Roma meravigliosa e l' inferno della città criminale

Roma si presenta come una città dalle due facce. Da un lato, la capitale che suscita ammirazione e sentimento di appartenenza, dall’altra, quella legata a problemi di criminalità e insicurezza. La distinzione tra le due realtà emerge chiaramente nelle differenze tra quartieri più vivaci e quelli segnati da attività illecite, creando un quadro complesso che coinvolge residenti, visitatori e forze dell’ordine.

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No, non c'è una sola Roma. Ce ne sono almeno due: quella degli angeli e quella dei demoni. La prima è la Roma che ancora ci fa innamorare, che ci fa sentire orgogliosi, che – diciamolo senza sentimentalismo – ci fa battere il cuore. Guardate le immagini di ieri della Race for the cure: l'invasione pacifica di 200mila persone per un evento sportivo che al tempo stesso è anche un'occasione di impegno per una causa nobilissima (la lotta al cancro). Quella marea umana sudata e sorridente con dietro il Colosseo è una foto che anche quest'anno ha meritatamente fatto il giro del mondo. Guardate ancora – sempre in questa prima Roma – il meraviglioso impazzimento del Foro Italico per gli Internazionali di tennis, per i supereroi Sinner-Musetti-Cobolli.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Le due facce della capitale. Una Roma meravigliosa e l'inferno della città criminale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Leggi anche: Andreeva piange, Kostyuk vince e fa una capriola all’indietro: le due facce della finale di Madrid Leggi anche: Energia, a Roma l'evento 'Sostenibilità e competitività: due facce della stessa medaglia' Argomenti più discussi: Milano Möves!, solidarietà e grattacieli: la passeggiata per scoprire la città a due facce; Auditorium Parco della Musica, arriva il Roma Summer Fest. Da John Legend a Ludovico Einaudi, più di 70 spettacoli in due mesi; L'editoriale/ Le due facce della guerra; La Giornata Parlamentare. Rubio venerdì a Roma. Meloni in Azerbaigian per la diplomazia dell’energia.