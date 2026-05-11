Il tecnico della Lazio prepara alcune modifiche in vista della finale di Coppa Italia contro l’Inter. Sono previsti ritorni di Taylor, Tavares e Zaccagni, mentre Patric e Isaksen sono considerati possibili nuove inserzioni nella formazione. La squadra si allena con attenzione in questi giorni, con l’obiettivo di affrontare al meglio la sfida decisiva. La formazione potrebbe vedere diversi cambi rispetto alle ultime gare di campionato.

Certo, la partita di campionato contava relativamente. Anche se poi, a pensarci bene, con il settimo posto ancora possibile, neanche poi così poco. Maurizio Sarri, in ogni caso, non l’ha presa per niente bene. Arrivare all’appuntamento decisivo della stagione con una sconfitta così netta e una prestazione (tranne l’ultima mezzora) molle e inconcludente non è il massimo. Così ieri, dopo averlo già fatto dopo la partita di sabato, il Comandante è tornato a strigliare i suoi giocatori. La ramanzina è stata però breve. Sarri non ha voluto calcare troppo la mano. Sia per non caricare di tensione i suoi uomini sia perché si rende conto che, per la sfida di mercoledì, le motivazioni non mancheranno certo alla sua squadra.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lazio, rivoluzione Sarri per la finale: in Coppa rientrano Taylor, Tavares e Zaccagni

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