Il 13 maggio alle 21:00 si svolgerà la finale di Coppa Italia allo Stadio Olimpico, con le due squadre che si sfideranno per il trofeo. Sono state annunciate le formazioni e le quote di quote, mentre i pronostici sono al centro dell’attenzione degli appassionati. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, che cercano di conquistare il titolo nazionale.

C’è grande attesa per la finale di Coppa Italia, in programma il 13 maggio allo Stadio Olimpico, che vale davvero tanto per le due squadre protagoniste. A contendersi il titolo l’Inter e la Lazio, sulla carta a un livello differente come visto nella gara di campionato di sabato scorso, ma in partita singola sono i. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Lazio-Inter (Coppa Italia, 13-05-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

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